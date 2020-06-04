На улице Композиторов произошло ДТП с трамваем

Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Вечером в четверг, 4 июня, на улице Композиторов, 12/В произошло ДТП с трамваем.

На кадрах, которыми поделился мобильный корреспондент Piter.TV, видно, что внедорожник Shevrolet Tahoe преградил путь трамваю, из-за чего трамвай врезался в бок автомобиля. Судя по "Яндекс.Картам", столкновение не повлияло на дорожную ситуацию. Есть ли пострадавшие в аварии, неизвестно.

Ранее мы писали, что рецидивист угнал в Петербурге иномарку для починки своей машины.

Видео: Piter.TV