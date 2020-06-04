Рецидивист угнал в Петербурге иномарку для починки своей машины

Личное авто оказалось той же модели, что и похищенное.

В среду, 3 июня, в деревне Нижняя Гатчинского района задержали автоугонщика, который похитил чужую "Ауди" еще 27 апреля. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, иномарка пропала с парковки у дома №74 корпус 3 по проспекту Маршала Жукова.

Полиция выяснила, что 33-летний задержанный похитил машину, чтобы снять с нее запчасти для починки своего автомобиля такой же модели. Ранее угонщик был неоднократно судим за аналогичные преступления. Найденный автомобиль вернули собственнику под охранную расписку. С автомобильным похитителем будут разбираться: возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее мы рассказывали, что сообщение об угоне машины помогло полицейским в Петербурге найти виновника ДТП на Счастливой улице.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области