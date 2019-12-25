Сообщение об угоне машины помогло полицейским в Петербурге найти виновника ДТП на Счастливой улице

Авария произошла 20 мая, водитель скрылся с места происшествия.

Жена виновника ДТП в Кировском районе придумала, как скрыть происшествие. Она сообщила в полицию об угоне, однако правоохранителям удалось раскрыть "схему". Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне, 20 мая, в районное отделение полиции поступило сообщение от 23-летней петербурженки. Она рассказала о том, что злоумышленник угнал автомобиль "Чери Тига" красного цвета на улице Подводника Кузьмина.

Ранее в полиции появилась информация, что машина с такими же приметами сбила женщину на остановке общественного транспорта на улице Счастливой, водитель скрылся. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

В ходе оперативно-розыскных мероприятия автомобиль с признаками ДТП был обнаружен на проспекте Народного Ополчения. Девушка призналась, что испугалась и сообщила в полицию об угоне после новости об аварии с участием ее мужа.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Ранее он уже был судим по аналогичной статье. За нарушение ПДД в отношении его возбудили уголовное дело, водителя задержали.

Решается вопрос о принятии процессуального решения по факту ложного доноса.

Погибшей в ДТП было на вид около 60 лет.

Фото: Piter.TV