Неизвестный сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП на улице Счастливая

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 20 мая в 19:40 на улице Счастливая, 14 произошло ДТП.

Сообщается, что неизвестный водитель на неустановленной машине сбил женщину на вид 60 лет, которая находилась на территории автобусного кольца. Водитель с места аварии скрылся, пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали.

Сейчас виновника ДТП разыскивают.

Ранее мы писали, что на внешнем кольце КАД сбили 80-летнюю пенсионерку.

Фото: pixabay