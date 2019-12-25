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Неизвестный сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП на улице Счастливая
Сегодня, 21:40
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smirenny

Неизвестный сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП на улице Счастливая

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Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 20 мая в 19:40 на улице Счастливая, 14 произошло ДТП.

Сообщается, что неизвестный водитель на неустановленной машине сбил женщину на вид 60 лет, которая находилась на территории автобусного кольца. Водитель с места аварии скрылся, пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали. 

Сейчас виновника ДТП разыскивают.

Ранее мы писали, что на внешнем кольце КАД сбили 80-летнюю пенсионерку.

Фото: pixabay

Теги: авария, дтп, сбили пенсионерку
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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