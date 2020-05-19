На внешнем кольце КАД сбили 80-летнюю пенсионерку

Грузовой автомобиль, пытаясь уйти от наезда, также столкнулся со "Шкодой".

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 19 мая около 20:44 в Московском районе города на 74 километре внешнего кольца КАД произошло ДТП.

Сообщается, что 45-летний водитель, управляя грузовым "Мерседесом" с прицепом, перестраивался влево и заметил перебегавшего пешехода. Водитель, уходя от наезда, столкнулся с попутно двигавшейся "Шкодой". Затем грузовой автомобиль наехал на пешехода, женщину 1940 года рождения. Пенсионерка скончалась от полученных травм.

Ранее мы писали, что подросток на мопеде, убегая от полиции, спровоцировал ДТП на проспекте Стачек.

Видео: "Дорожный инспектор" / Вконтакте