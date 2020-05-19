Подросток на мопеде, убегая от полиции, спровоцировал ДТП на проспекте Стачек

Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях.

Во вторник, 19 мая, на перекрёстке Ивана Черных и проспекта Стачек произошло ДТП с мопедом, сообщили очевидцы в соцсетях.

Отмечается, что подросток на мопеде убегал от сотрудников ДПС, выехал на оживленный перекресток и спровоцировал аварию: чтобы уйти от столкновения, водителю кроссовера пришлось въехать в столб. Виновника поймали и усадили в машину инспекторов.

На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, запечатлен момент столкновения.

Ранее мы писали, что на перекрестке улиц Уральская и Наличная погоня закончилась ДТП.

Видео: Piter.TV