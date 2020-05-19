На перекрестке улиц Уральская и Наличная произошла погоня с ДТП

После столкновения мужчина кинулся бежать, сотрудник ДПС – за ним.

Во вторник, 19 мая, сотрудники ОГИБДД погнались за 20-летним водителем "ВАЗ", который проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. В ходе погони молодой человек столкнулся с грузовым "Вольво".

На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, как после столкновения парень вылезает из машины и пытается убежать. В конечном итоге водителя поймали.

Водительское удостоверение злоумышленнику никогда не выдавалось, сообщили в сообществе "Дорожный инспектор" в соцсети. Также отмечается, что алкотестер показал 0.600 мг/л.

Полицейские оформили водителя по статьям 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 12.37 (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), 12.7 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) КоАП РФ.

Ранее мы писали, что движение на севере КАД после ДТП с фурой восстановили спустя несколько часов.

Видео: Piter.TV

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте