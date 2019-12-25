Поломку поезда "Балтиец" в Петербургском метро признали следствием ошибки персонала

Метрополитен объяснил остановку "Балтийца" на красной линии ошибкой при сборке.

Причиной остановки движения поездов на красной линии Петербургского метрополитена 16 октября стала ошибка при монтаже оборудования. Об этом сообщил начальник метрополитена Евгений Козин, передаёт пресс-служба предприятия.

По словам Козина, неисправность возникла из-за некорректной установки концевых кранов на напорной воздушной магистрали одного из вагонов поезда "Балтиец". Инцидент классифицирован как проявление человеческого фактора.

Руководитель подчеркнул, что для предотвращения подобных ситуаций метрополитен усилит контроль качества и взаимодействие с производителями комплектующих.

Также Козин напомнил, что новые составы "Балтиец", рассчитанные на 40 лет эксплуатации, будут проходить плановые обновления, модернизацию технических узлов и регулярное обновление программного обеспечения.

Фото: Вконтакте/Петербургское метро