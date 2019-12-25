Первые тяговые подстанции трамвая до Славянки подключены к электросетямсетям

По словам главы региона, завершение этапа подачи электроэнергии открывает путь к следующим важным шагам – проведению испытаний движения трамваев на готовящихся участках пути.

Стало известно о завершении подключения первых шести тяговых подстанций на планируемой трамвайной линии, соединяющей районы Купчино, Шушары и Славянка. Информация была представлена губернатором Петербурга Александром Бегловым в эфире телепередачи "Петербург. Новый взгляд" на канале "78".

Общая длина трамвайной трассы составит 21 км, при этом электроэнергию ей будут обеспечивать 11 специализированных подстанций. Полноценная эксплуатация линии потребует мощности порядка 17,5 мегаватт, что эквивалентно энергоснабжению небольшого населенного пункта численностью около десяти тысяч человек.

Беглов пояснил, что уже в скором времени, по мере завершения укладки рельсов и монтажа контактной сети, начнётся тестирование линий электропередач путём пробных поездок вагонов. Запуск регулярного движения трамваев от станции метро "Купчино" до конечного депо в районе Шушары запланирован на конец текущего года.

Фото: Правительство Петербурга