Строительство метро к будущему терминалу ВСМ стартует в Петербурге

Тестовая проходка начнётся от станции "Каретная" в направлении "Лиговского проспекта".

Строительство станции метро "Лиговский проспект-2", предназначенной для обслуживания терминала ВСМ в Петербурге, будет значительно ускорено благодаря изменению маршрута прокладки тоннелей новой веткой подземки. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью телеканалу "78".

По его словам, скоро начнется работа второго проходческого щита "Вера" на строящейся Красносельско-Калиннской линии метро. Новый механизм начнет прокладывать тоннели между станциями "Каретная" и "Путиловская". Дополнительно планируется запуск ещё одного щита в тестовом режиме.

Тестовая проходка начнётся от станции "Каретная" в направлении "Лиговского проспекта". Проходка определённого участка позволит ускорить строительство станции "Лиговский проспект-2". Это важный этап подготовки инфраструктуры города к проекту высокоскоростной магистрали.

Ранее эскиз внешнего вида административного здания вестибюля будущей станции метро был отобран в результате открытого архитектурного конкурса, завершившегося в июле текущего года. Эта станция станет ключевым элементом транспортного узла, обеспечивающим удобную пересадку пассажиров между новым терминалом ВСМ Петербург-Москва и городской подземкой.

Ранее мы сообщили о том, что на участке "красной" ветки петербургского метро останавливались поезда.

Фото: Правительство Петербурга