На участке "красной" ветки петербургского метро остановились поезда

По сообщению пресс-службы петербургского метрополитена, утром 7 октября временно приостановлена работа участка красной ветки, соединяющего станции "Проспект Ветеранов" и "Автово".

Поезда продолжают двигаться по маршруту от "Автово" до "Площади Восстания", но с удлинённым интервалом.

Кроме того, сообщается, что вход на станцию "Ленинский проспект" закрыт, пассажирам рекомендовано пользоваться альтернативными видами транспорта на поверхности.

Закрыта также станция "Проспект Ветеранов".

Upd: в 9:20 Движение на линии восстановлено. Станции "Ленинский проспект" и "Проспект Ветеранов" работают в обычном режиме.

Фото: Piter.TV