Капремонт эскалаторов изменит режим работы "Ломоносовской" на два месяца

В Петербурге с 6 октября из-за капитального ремонта эскалаторов изменят режим работы вестибюля станции метрополитена "Ломоносовская". Об этом рассказали в городском комитете по транспорту.

Вход ограничат по рабочим дням с 07:50 до 08:50. Продлятся работы до 15 декабря. От "Ломоносовской" можно доехать наземным транспортом до других станций. До "Елизаровской" получится добраться на автобусах №№95, 253, 264, до "Проспекта Славы" – на автобусах №№11, 56, 239, 288 или троллейбусе №27, до "Пролетарской" – на автобусе №11 или трамваях №№27 и 39.

