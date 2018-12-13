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В Петербурге вновь прошла волна эвакуаций
Сегодня, 12:53
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TretyakovaS

В Петербурге вновь прошла волна эвакуаций

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Из двух торговых центров - "Питер Радуги" и "ДЛТ" было эвакуировано более 5 тыс. человек.

Накануне в Петербурге снова эвакуировали торговые центры. Неизвестный с украинского адреса разослал ложные сообщения о заминировании пяти торговых центров.

По информации АН "Оперативное прикрытие", с 16.09 до  16.45 письма-предупреждения получили ТРК "Континент" на проспекте Стачек,  ТК "Лента" на Таллиннском шоссе, ТРК "Питер Радуга" на проспекте Космонавтов, ТРК "Лето" на Пулковском шоссе и "ДЛТ" на Большой Конюшенной улице.

На месте проводились проверки, тревога оказалась ложной. Из двух торговых центров "Питер Радуги" и "ДЛТ" по решению администрации эвакуировали 5 152 человека, в остальных центрах эвакуация не проводилась. Всего было задействовано 42 сотрудника полиции.

Теги: новости петербурга, новости спб, проишсествия, эвакуации
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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