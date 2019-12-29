Анонимные "минеры" эвакуировали 10 тысяч петербуржцев

Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что анонимные "минеры" эвакуировали за день 10 тысяч петербуржцев. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органов.

Злоумыщленники вновь прислали письма с угрозами на электронные адреса судов Петербурга, больниц, детских садов и учебных заведений. За день специалисты проверили 755 зданий. На места "заминирования" выезжали 260 сотрудников ОВД.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге бизнесмен уронил пистолет в темные воды Фонтанки.

Фото:pixabay