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Анонимные "минеры" эвакуировали 10 тысяч петербуржцев
Сегодня, 10:21
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IRINA_CHALKINA

Анонимные "минеры" эвакуировали 10 тысяч петербуржцев

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Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что анонимные "минеры" эвакуировали за день 10 тысяч петербуржцев. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органов. 

Злоумыщленники вновь прислали письма с угрозами на электронные адреса судов Петербурга, больниц, детских садов и учебных заведений. За день специалисты проверили 755 зданий. На места "заминирования" выезжали 260 сотрудников ОВД.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге бизнесмен уронил пистолет в темные воды Фонтанки.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, эвакуации
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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