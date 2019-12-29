В Петербурге бизнесмен уронил пистолет в темные воды Фонтанки

Он рассказал, что на мосту его кто-то толкнул.

В четверг, 27 февраля, в петербургскую полицию обратился 37-летний бизнесмен, перебравшийся в город из Карачаево-Черкесии. Он заявил об утере травматического пистолета. Об этом пишет "Фонтанка".

Мужчина потерял оружие во время вечерней прогулки по центру Петербурга. Он заявил, что около 22 часов в День защитника Отечества его кто-то толкнул на Аничковом мосту. Из-за этого кобура на поясе расстегнулась и из нее выпал травмат. Пистолет нырнул прямо в темные воды Фонтанки.

В прошлом заявитель работал охранником и, видимо, позабыл о навыках аккуратного обращения с оружием. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее мы писали, что в Ленобласти у бизнесмена нашли винтовку и три сотни патронов.

Фото: Piter.TV