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В Ленобласти у бизнесмена нашли винтовку и три сотни патронов
Сегодня, 10:29
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nastya960

В Ленобласти у бизнесмена нашли винтовку и три сотни патронов

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Коммерсант обязан прийти к следователю по первому требованию.  

Во время обыска у предпринимателя в Кингисеппском районе Ленобласти нашли оружие со спиленным номером. Об этом Piter.TV сообщили правоохранительные органы.

Ещё в конце января этого года в деревенском доме в Ополье Кингисеппского района Ленобласти полицейские провели обыск. У бизнесмена хранились винтовка Мосина со спиленным номером и более трёх сотен патронов.

Накануне было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение оружия". Коммерсант обязан прийти к следователю по первому требованию.  

Ранее ФСБ нашла у военнослужащего арсенал на даче в Лужском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: арсенал оружия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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