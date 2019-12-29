В Ленобласти у бизнесмена нашли винтовку и три сотни патронов

Коммерсант обязан прийти к следователю по первому требованию.

Во время обыска у предпринимателя в Кингисеппском районе Ленобласти нашли оружие со спиленным номером. Об этом Piter.TV сообщили правоохранительные органы.

Ещё в конце января этого года в деревенском доме в Ополье Кингисеппского района Ленобласти полицейские провели обыск. У бизнесмена хранились винтовка Мосина со спиленным номером и более трёх сотен патронов.

Накануне было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение оружия". Коммерсант обязан прийти к следователю по первому требованию.

Ранее ФСБ нашла у военнослужащего арсенал на даче в Лужском районе.

Фото: Piter.TV