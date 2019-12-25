ФСБ нашла у военнослужащего арсенал на даче в Лужском районе

В доме мужчины нашли травматический пистолет, три единицы огнестрельного оружия, пулеметную ленту, патроны, два револьвера. Все находки советских времен.

Сотрудники регионального Управления ФСБ и сотрудники уголовного розыска 20 февраля зашли с осмотром в дачный дом на территории садоводства "Экран" в жилмассиве Дивенская. Дом принадлежит 55-летнему офицеру, который служит в военной части при аэродроме Сиверский. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

К мужчине пришли из-за того, что в его части произошла кража. В итоге в доме мужчины нашли травматический пистолет, три единицы огнестрельного оружия, пулеметную ленту, патроны, два револьвера. Все находки советских времен.

Предполагается, что оружие взято со складов. В итоге возбуждено уголовное дело.

У предполагаемого свидетеля убийства 8-летней давности нашли в Петербурге арсенал оружия.

Фото: Piter.TV