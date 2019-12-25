У предполагаемого свидетеля убийства 8-летней давности нашли в Петербурге арсенал оружия

При этом оружие и боеприпасы не были зарегистрированы.

В квартире предполагаемого свидетеля убийства в Лодейном Поле нашли склад оружия. Тела двух людей обнаружили еще в 2012 году, однако дело ведется до сих пор.

По информации "78.ru", двух жителей Карелии с колото-резаными ранениями нашли 8 лет назад в лесу около Лодейного Поля. Несколько раз уголовное дело приостанавливали, так как не было подозреваемых.

Теперь правоохранителям удалось вычислить возможного свидетеля преступления и задержать его. В квартире у мужчины обнаружили склад оружия без регистрации.

Материалы дела направили районному следователю.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский следком заявил о снижении уровня преступности в городе.

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