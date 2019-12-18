Петербургский следком заявил о снижении уровня преступности в городе

Общий показатель раскрываемости преступлений в Петербурге признан самым высоким на данный момент.

Криминогенная обстановка в Петербурге стабилизировалась, а уровень преступности снизился в 2019 году. Такая статистика прозвучала в ходе сбора коллегии следкома по итогам работы за прошлый год. За 12 месяцев следователи зарегистрировали более 48 тысяч преступление, что на 5,4% меньше показателя прошлого года. Тяжких преступлений оказалось более 16 тысяч, и их стало на 13% меньше в сравнении с тем же периодом 2018 года.

В следственном управлении отметили, что показатель раскрываемости убийств, изнасилований и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью с летальным исходом повысился. Напротив снизился уровень раскрытия преступлений, связанных с несовершеннолетними. Кроме того, в ведомстве разобрались со 126 преступлениями прошлых лет. Общий показатель раскрываемости преступлений в Петербурге признан самым высоким на данный момент.

Также в городе стало меньше выявленных фактов взяточничества.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали адвоката со взяткой в 9 миллионов рублей.

Фото: sledcom.ru