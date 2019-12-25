С начала года в Петербурге преступность снизилась на 21%

К ответственности привлекли свыше 5 тыс. человек.

В Петербурге за первые шесть месяцев 2026 года прокуратура зафиксировала более 23,5 тыс. случаев нарушения законодательства. К ответственности привлекли свыше 5 тыс. человек: речь идет как о дисциплинарных, так и об административных мерах, пишет "Петербург2" 23 июля.

Число зарегистрированных преступлений сократилось на 21,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Более заметное снижение отмечено в сфере преступлений, которые связаны с использованием информационных технологий (34,4%). Среди проблемных направлений – сфера жилищно-коммунального хозяйства: в этой области пресекли 2 тыс. нарушений. В результате вмешательства надзорного ведомства 4 тыс. горожан получили задержанную зарплату – общая сумма выплат превысила 307 млн рублей.

В будущем планируется усилить контроль за соблюдением трудовых прав, уделить больше внимания вопросам ЖКХ и цифровой безопасности.

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Фото: Piter.TV