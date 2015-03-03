Бастрыкин предложил сажать родителей за преступления детей

Он также напомнил, что СК ранее выступал за снижение возраста уголовной ответственности для подростков до 12 лет.

На Петербургском международном юридическом форуме председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой о введении уголовной ответственности для родителей, чьи дети совершают правонарушения. Глава ведомства заявил, что существующих сейчас мер административного характера явно недостаточно, и назвал необходимой замену их на уголовные санкции. По его мнению, это станет действенной мерой профилактики подростковой преступности.

Бастрыкин также вновь затронул вопрос о снижении возраста привлечения к ответственности для самих несовершеннолетних. Он напомнил, что Следственный комитет ранее предлагал установить порог в 12 лет, однако это предложение не было поддержано. По его словам, современные дети взрослеют гораздо быстрее, и многие 12–13-летние подростки уже осознанно совершают тяжкие преступления, но остаются безнаказанными из-за правовых пробелов. В качестве примера он привёл Великобританию, где судить детей начинают с 10 лет.

Ранее мы сообщили о том, что три автомобиля пострадали при пожаре в Выборгском районе от рук подростков.

Фото: Telegram / Следком