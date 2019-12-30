В Петербурге задержали адвоката со взяткой в 9 миллионов рублей

Мужчина выступал посредником между подсудными коммерческими организациями и должностными лицами в суде.

Петербургский следком возбудил уголовное дело против адвоката из московской палаты Игоря Николаенко. Мужчина может быть посредником во взяточничестве, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Согласно материалам дела, Николаенко попытался повлиять на изменение решение Арбитражного суда столицы по иску одной коммерческой структуры с помощью денег. Адвокат предложил представителю второй структуры передать должностным лицам занимавшегося иском Девятого арбитражного апелляционного суда взятки на общую сумму 16 миллионов рублей. С июня по октябрь прошлого года через разных лиц Николаенко получал от коммерческого представителя крупные суммы.

Подобную схему действий адвокат предложил и еще одной организации, чей иск о взыскании долгов с другой компании рассматривался в том же суде. На этот раз Николаенко предложил уладить проблему девятью миллионами рублей для должностных лиц. 16 января адвокат получил от представителя подсудной компании 4 млн рублей и муляж еще 5 миллионов рублей, после чего оказался задержан сотрудниками УФСБ.

Расследование уголовного дела продолжается: есть информация о похожих преступлениях Николаенко.

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