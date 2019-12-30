Генпрокуратура подала иск к экс-чиновнику Росавтодора за растраты бывшей супруги

Женщина приобрела недострой на огромном земельном участке в Ленобласти за заоблачную для чиновника сумму.

Генеральная прокуратура РФ направила иск к экс-главе подведомственного Росавтодору учреждений о взыскании имущества чиновника в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ 16 января. Иск получил Петродворцовый районный суд.

Почвой для иска оказалось неизвестное происхождение крупного дохода чиновника. Как выяснилось, его жена купила в Ленобласти недострой площадью 500 квадратных метров и земельный участок площадью более 2,5 тысяч кв. метров. Покупка обошлась женщине в 17 миллионов рублей, что превысило трехгодичный доход семьи. Законность происхождения денежных средств, отданных на приобретение земли, стоит под вопросом.

В конце прошлого года Генпрокуратура провела контроль расходов бывшего начальника ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" на основании материалов из Росавтодора.

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Фото: Piter.TV