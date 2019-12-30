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Горсуд Петербурга отказал продюсеру "Ласкового мая" в иске к "Зениту"
Сегодня, 10:08
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nastya960

Горсуд Петербурга отказал продюсеру "Ласкового мая" в иске к "Зениту"

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Разин подал иск из-за спора с Сергеем Шнуровым, который ранее выступил в пилотном медиапроекте сине-бело-голубых в эфире канала Z+.

Петербургский городской суд не удовлетворил жалобу продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина на решение суда первой инстанции. Ранее он проиграл процесс по иску к ФК "Зенит". Об этом сообщило ТАСС.

Разин подал иск из-за спора с Сергеем Шнуровым, который ранее выступил в пилотном медиапроекте сине-бело-голубых в эфире канала Z+. Продюсера "Ласкового мая" разозлили высказывания лидера группы "Ленинград" о Москве в споре о худшем городе в России.

Разин в соцсетях после эфира программы написал, что каждый уважающий себя москвич должен ударить Шнурова за такие слова. Ранее продюсер просил удалить с YouTube данный выпуск, суд ему в этом отказал.  

Фото: Википедия

Теги: зенит, ласковый май, разин, шнуров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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