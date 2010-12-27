Суд Петербурга отказал Разину в иске против "Зенита" и Шнурова

Продюсера возмутило, как лидер "Ленинграда" ответил на вопрос: "Кто круче — Москва или Петербург".

Петроградский районный суд Петербурга отказал продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину в иске против акционерного общества "Футбольный клуб Зенит" и лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Скандал с участием Шнура и продюсера "Ласкового мая" разгорелся в середине марта. Разину не понравилось, как музыкант ответил на вопрос: "Кто круче — Москва или Петербург" в эфире интернет-шоу "Зенит" на канале Z+. Лидер группы "Ленинград" в свойственной ему манере выразился, не жалея ярких эпитетов.

Разин посчитал, что Шнуров оскорбил город-герой Москву и предложил 5 млн рублей тому москвичу, который разобьет артисту лицо за сказанное.

Из-за этих угроз Шнуров был вынужден нанять адвоката и подать на Разина заявление в прокуратуру. Продюсера вызывали в органы для дачи показаний. Тот выразил готовность "пожертвовать свободой" ради того, чтобы наказать музыканта.

Ранее Шнуров высказался о нетрезвом выступлении Билана: "В зюзю пьяный вертит тазом".

Фото: Википедия, Instagram / razin_andrei_lm