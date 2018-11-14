Шнуров о нетрезвом выступлении Билана: "В зюзю пьяный вертит тазом"

Ранее сам Билан признался, что провел выступление в нетрезвом виде, извинился перед поклонниками и пообещал провести новый качественный бесплатный концерт.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение по поводу нетрезвого выступления Димы Билана в Самаре. Свое новое творение он опубликовал в Instagram.

Шнуров посоветовал Билану не переживать по поводу своего поведения во время концерта. Ведь именно благодаря этому инциденту он попал в новостные сводки, а если бы все прошло в штатном режиме, то не было бы такого ажиотажа.

Ранее сам Билан признался, что провел выступление в нетрезвом виде, так как перед концертом он встретил друзей в гримерке и выпил с ними коньяка. Певец не рассчитал дозу, так как ведет здоровый образ жизни и соблюдает диету из-за проблем с желчным пузырем. Билан извинился перед своими поклонниками и пообещал провести в Самаре качественный бесплатный концерт для всех желающих. Также певец пообещал подарить жителям города детскую площадку.

Напомним, выступление Димы Билана так не понравилось жителям Самары, что они создали петицию.

Скриншот: Instagram/ Сергей Шнуров

Видео: YouTube/ Olga KoloDIY

ВК/ "Новости Самары – Самара life"