В сети опубликовали видео неадекватного выступления Билана в Самаре

Во время своих выступлений артист не попадал в ноты, озирался по сторонам и делал разные странные телодвижения, мало похожие на танец.

Певец Дима Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на праздновании Дня города. Во время своих выступлений артист не попадал в ноты, озирался по сторонам и делал разные странные телодвижения, мало похожие на танец. Различные видео жители города выложили в соцсетях.

Гости мероприятия подумали, что их кумир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сам певец и его продюсер Яна Рудковская такое поведение никак не прокомментировали.

Жители Самары оказались настолько недовольны хедлайнером, что даже создали петицию.

Ранее Дима Билан представил новый клип о 90-х.

Видео: YouTube/ Olga KoloDIY

ВК/ "Новости Самары – Самара life"