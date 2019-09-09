  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:29
225
nastya960
Код вставки плеера

В сети опубликовали видео неадекватного выступления Билана в Самаре

0 0

Во время своих выступлений артист не попадал в ноты, озирался по сторонам и делал разные странные телодвижения, мало похожие на танец.

Певец Дима Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на праздновании Дня города. Во время своих выступлений артист не попадал в ноты, озирался по сторонам и делал разные странные телодвижения, мало похожие на танец. Различные видео жители города выложили в соцсетях.

Гости мероприятия подумали, что их кумир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сам певец и его продюсер Яна Рудковская такое поведение никак не прокомментировали.

Жители Самары оказались настолько недовольны хедлайнером, что даже создали петицию.

 

Ранее Дима Билан представил новый клип о 90-х.

Видео: YouTube/ Olga KoloDIY
ВК/ "Новости Самары – Самара life"

Теги: день города, дима билан, певец
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии