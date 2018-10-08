Дима Билан представил новый клип о 90-х

Меньше, чем за сутки его посмотрели около 735 тысяч человек.

Дима Билан выложил в YouTube новый ролик на песню "Про белые розы". Меньше, чем за сутки его посмотрели около 735 тысяч человек.

По сюжету, чиновница провинциального города дает распоряжение снести дом культуры 90-х годов, и после этого ее начинает преследовать призрак молодости (Дима Билан). Он преследует ее в парикмахерской, в магазине, в машине. При этом он постоянно напевает песню о белых розах, желтых тюльпанах и седой ночи, которые никак не хотят его отпустить. Чиновница даже прибегает к помощи мага или священника, но и это не помогает.

В конце клуб все-таки открывается, а Дима Билан, как Патрик Суэйзи из фильма "Привидение" удаляется в потоке белого света.

Съемками клипа занимался Александр Гудков, снявшийся в эпизодической роли (мага).

На фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга" Дайнеко и Лобода исполнят песни Пугачевой.

Видео: YouTube/ bilanofficial