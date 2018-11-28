На фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга" Дайнеко и Лобода исполнят песни Пугачевой

Фестиваль пройдет с 11 по 13 июля в Ледовом дворце.

В Ледовом дворце с 11 по 13 июля пройдет Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга". Один из концертных дней станет трибьютом песен Аллы Пугачевой. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

На фестиваль приедут Григорий Лепс, Дима Билан, Ирина Дубцова, Светлана Лобода, группа "Земляне", Level 42, Джосс Стоун, Бонни Тайлер и другие.

В первый день фестиваля артисты вспомнят песни советских и российских комопзиторов, поэтов-песенников. Во второй день Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, Слава, Светлана Лобода и Ирина Дубцова исполнят песни Аллы Пугачевой. Заключительный день фестиваля объявлен днем рок-музыки.

Ведущими "Белых ночей" станут Елена Север и Николай Басков.

Фестиваль "Белые ночи-2018" поразили петербуржцев обилием звезд.

Фото: ВК/ Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи"