"Белые ночи" поразили петербуржцев обилием звезд

В Ледовом дворце 20, 21 и 22 июля прошел десятый юбилейный международный музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга".

На победу претендовали 10 конкурсантов из 9 стран мира, которые в течение трех дней исполняли песни собственного сочинения и перепевали лучшие зарубежные хиты. На мероприятие приехали известные российские и западные звезды. В первый день фестиваля его ведущими были Филипп Киркоров и Елена Север. Открыла фестиваль знаменитая на весь мир французская певица Патрисия Каас, исполнив свои лучшие хиты.

Жюри конкурса так же состояло из профессионалов своего дела и оценивало не только вокальные данные конкурсантов, но и их подход к исполнению , а так же артистизм.

В жюри вошли такие известные люди как: Главный продюсер музыкального вещания "Первый канал" - Юрий Аксюта, генеральный продюсер "Русской медиагруппы" - Сергей Балдин, главный редактор "Радио Шансон" - Екатерина Михайлова, генеральный директор "Universal Music Group" - Дмитрий Коннов, директор по маркетингу "Warner Music Group" - Александр Каспаров.

Во второй день фестиваля особое место уделили творчеству известного поэта Михаила Гуцериева. Автор написал множество песен для самых известных звезд нашей эстрады. Многие его композиции стали хитовыми и ушли в народ. Ведущими вечера стали Александр Ревва и Елена Север.

В последний финальный день фестиваля были объявлены имена победителей конкурса.

Певица из Тайланда Preen заняла третье место. Второе место занял Эдвард Хачарян из России. Первое место занял коллектив из США Mister Mother.

Особое внимание стоит уделить так же российский певице Анастасии Спиридоновой, которая с первого дня поразила жюри своими вокальными данными и яркой манерой исполнения. Анастасия в итоге набрала максимальное количество баллов и взяла особый приз "Гран-при Фестиваля".

Анастасия Спиридонова поделилась с корреспондентом Piter.TV своими эмоциями от участия и победы:

Огромное спасибо всем, кто причастен к созданию этого фестиваля, потому что мне как россиянке действительно очень важно знать и гордится, что у нас проходят такие фестивали, на таком достойном мировом уровне. Ощущение от участия потрясающее, а ощущение от победы просто грандиозное. Эмоции переполняют все мое сознание, потому что фестиваль потрясающий. Потрясающе все как это выглядит и как проходит. Сюда приезжают множество наших и зарубежных артистов, это все говорит о том, что в России могут делать достойные фестивали мирового уровня и я просто радуюсь от этого всей душой

Вы знаете, сегодня у меня произошло грандиозное событие, а именно главный приз от Русского радио - это ротации на Русском радио, они ведут к Золотому Граммофону, дай Бог когда-нибудь это со мной случится, сейчас главные планы конечно же работать, работать, работать, делать песни, радовать зрителей и творить музыку. Я думаю, что скоро мы снимем клип на песню "Цунами" и будем работать над следующим хитом рассказывает исполнительница о своих дальнейших планах

Свои страны на конкурсе представили Vinicius D"black (Бразилия), Yamilet (Пуэрто-Рико), Kenny Ray (Италия), Paxton (ЮАР), Mister Mother (США), Vaiwatt (Япония), Preen (Тайланд), и InSammer (Швеция).

В третий день конкурса участники исполнили всеми любимые хиты, а зарубежные звезды порадовали зрителей ярким шоу. Концерт закончился аплодисментами и овациями зрителей. Ведущими третьего дня фестиваля были Елена Север, Сергей Лазарев и Николай Басков.

Сергей Лазарев дал интервью нашему каналу и поделился своими впечатлениями от фестиваля такого масштаба в Санкт-Петербурге.

Я очень люблю Санкт-Петербург, это город который влюбляет в себя всех, я здесь часто выступаю, здесь проходят мои сольные концерты. И сегодня в Ледовом замечательное шоу. Я уже наслаждался выступлениями финалистов, лауреатов, взявших призовые места, и конечно очень хороший уровень исполнителей, с чем я вас всех и поздравляю

Из иностранных исполнителей своим выступлениями порадовали такие звезды как Патрисия Каас, Candy Dulfer, Seal, Kool & The Gang, Candy Dulfer, Sophie Ellis-Bextor и основатель группы Scorpions - Michael Schenker.

Поздравили с ярким событием зрителей и лучшие российские звезды: Стас Михайлов, Ани Лорак, Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан и Polina, Александр Маршал, Тамара Гвардцители, ЮрКисс, Наташа Королева, ВладиМир, Сергей Лазарев, Таисия Повалий, Александр Ревва, Светлана Лобода, Диана Арбенина, Денис Клявер, Жасмин, Кристина Орбакайте, группа А" Студио и другие.

Молодой певец ЮрКисс раскрыл секрет за кого болел на конкурсе:

Все ребята достойные, у всех высокий уровень профессионализма, иначе бы они не попали в этот конкурс, потому что отбор был огромный, поэтому я болел за сильнейших

Один из главных российских звезд фестиваля Дима Билан рассказал почему выбрал именно песню "Неделимые" для исполнения перед питерской публикой:

У меня очень много приятных моментов связано с этим залом, Ледовым дворцом. И я выбрал для выступления сегодня песню "Неделимые", потому что я все время апеллирую к залу, говорю "Алё, ребята, мы неделимые с вами, и все что происходит здесь это потому что вы есть делится эмоциями артист

Напомним, что летом 2018 года фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" прошел в юбилейный десятый раз. За время существования фестиваля его гостями стали более ста мировых звезд. В этом году фестиваль в очередной раз доказал, что в России могут проводиться масштабные музыкальные события мирового уровня. Фестиваль "Белые ночи" позволяет услышать не только звезд первой величины, но и открыть новые имена. В наше время это особенно актуально и помогает артистам, становясь трамплином в их будущее на сцене. Зрители по всей России могли наблюдать за конкурсом по Первому каналу, который вел трансляцию каждого из трех дней фестиваля.

Михаил Половинчук, Александр Цыпулин.

Видео: Piter.TV