Анонимные "минеры" из Нигерии эвакуировали сразу 17 больниц Петербурга

Материалы проверки направлены в Следственный комитет.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что в Петербурге и Ленобласти анонимные "минеры" взялись за больницы. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, неизвестные "минеры" разослали письма с угрозами из Нигерии. В итоге в Петербурге сотрудниками ОВД было осмотрено 17 зданий больниц. Известно, что взрывчатых веществ не обнаружено.

Материалы проверки направлены в Следственный комитет.

Ранеемы сообщали о том, что в Петербурге неизвестные кинули зажжённую петарду в ребёнка.

Фото:pixabay