Подросток попал в больницу.

Во вторник, 24 марта, стало известно, что в Петербурге неизвестные кинули зажжённую петарду в ребёнка. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Композиторов. Подросток рассказал, что двое неизвестных подожгли и бросили в него петарду. В итоге 15-ледний школьник получил ожоги средней степени тяжести. В настоящее время молодой человек находится в больнице.

Полицейские разыскивают обидчиков.

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Фото:pixabay