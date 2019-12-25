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В Петербурге неизвестные кинули зажжённую петарду в ребёнка
Сегодня, 10:03
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге неизвестные кинули зажжённую петарду в ребёнка

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Подросток попал в больницу.

Во вторник, 24 марта, стало известно, что в Петербурге неизвестные кинули зажжённую петарду в ребёнка. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Композиторов. Подросток рассказал, что двое неизвестных подожгли и бросили в него петарду. В итоге 15-ледний школьник получил ожоги средней степени тяжести. В настоящее время молодой человек находится в больнице. 

Полицейские разыскивают обидчиков.

Ранее мы сообщали о том, что налетчик в маске и с автоматом ограбил магазин на Народного Ополчения.

Фото:pixabay

Теги: ghjbcitcndbz, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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