Налетчик в маске и с автоматом ограбил магазин на Народного Ополчения

Добычей грабителя стали 8 тысяч рублей.

Вечером 23 марта в полицию Красносельского района Петербурга обратилась женщина, арендующая павильон на проспекте Народного Ополчения, и заявила об ограблении ее магазина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, около семи часов вечера в магазин с белорусскими товарами забежал незнакомец в медицинской маске и направил на продавца нечто похожее на автомат. Мужчина потребовал отдать ему все деньги из кассы. Забрав 8 тысяч рублей, грабитель скрылся с места преступления.

Приехавшая на место следственно-оперативная группа просмотрела записи с камер видеонаблюдения. На них правоохранители увидели человека с автоматом, который запугивал продавца. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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Фото: Piter.TV