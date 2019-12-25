В Петербурге "сотрудница" газовой службы украла у пенсионерки 870 тысяч рублей

Женщина вошла в квартиру потерпевшей под предлогом замены газового оборудования.

В среду, 18 марта, в полицию Петербурга обратилась 85-летняя женщина и заявила об ограблении своей квартиры. Об этом стало известно Piter.TV.

Потерпевшая рассказала, что около 12 дня к ней в квартиру на Костромском проспекте, 20, пришла незнакомка. Женщина представилась сотрудником газовой службы и вошла в помещение под предлогом замены газового оборудования. После ее ухода пенсионерка обнаружила пропажу 870 тысяч рублей.

Бабушка смогла описать мошенницу. На вид ей около 25-30 лет, рост 160 см, не славянской внешности, волосы темные короткие, окрашенные в рыжеватый оттенок, глаза выпученные. Была одета в темную куртку и серую шапку. На месте преступления были изъяты следы пальцев, обуви и материи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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Фото: Piter.TV