Домушник-парфюмер обчистил квартиру на Адмирала Трибуца

Из однушки он унес 85 тысяч рублей и три флакона туалетной воды.

Вечером 17 марта в полицию Красносельского района Петербурга обратился 35-летний мужчина и заявил об ограблении своей квартиры.

Как стало известно Piter.TV, домушник проник в квартиру в доме №5 на улице Адмирала Трибуца методом подбора ключей. Из однушки он унес 85 тысяч рублей и три флакона дорогой туалетной воды "Шанель" и "Герлен".

По факту случившегося ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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Фото: Piter.TV