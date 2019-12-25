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Полиция Петербурга расследует очередную волну "минирований"
Сегодня, 11:40
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IRINA_CHALKINA

Полиция Петербурга расследует очередную волну "минирований"

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Всего пришлось проверить 483 объекта.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что полиция Петербурга расследует очередную волну "минирований". Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Известно, что в минувший четверг, 19 февраля, некий пользователь с почты под названием "вечер в хату" попросил на выход суды в Адмиралтейском, Московском, Петроградском, Кронштадтском, Василеостровском, Красносельском, Невском, Центральном, Выборгском и Фрунзенском районах. "Минер" разослал 18 сообщений. 

Отмечается, что правоохранители проверили 483 объекта.

Ранее мы сообщали о том, что директору ЖКС Приморского района пригрозили взорвать унитаз.

Фото:pixabay

Теги: минирования, новости спб, эвакуации
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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