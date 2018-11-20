Массовые эвакуации в городе вдохновили петербуржцев на творчество

Жители Северной столицы сыграли в сапера на карте города.

В четверг, 31 января, Петербург охватила волна массовых эвакуаций. Людей попросили выйти из десятка торговых центров. Кроме того, эвакуировали больницы, школы и Невскую ратушу.

Эта ситуация вдохновила горожан на творчество. В сети появилась фотография, которая напомнит всем пользователям интернета известную компьютерную игру "Сапер". Только вместо серых клеточек на картинке красуется карта Санкт-Петербурга.

" Было бы смешно, если бы не было так грустно", — написали горожане под картинкой.

Ранее мы писали, что школу №291 на Маршала Захарова эвакуировали из-за угрозы прорыва трубы.

Фото: Мегаполис

Видео: Piter.TV