Массовые эвакуации в городе вдохновили петербуржцев на творчество

В четверг, 31 января, Петербург охватила волна массовых эвакуаций. Людей попросили выйти из десятка торговых центров. Кроме того, эвакуировали больницы, школы и Невскую ратушу.
Эта ситуация вдохновила горожан на творчество. В сети появилась фотография, которая напомнит всем пользователям интернета известную компьютерную игру "Сапер". Только вместо серых клеточек на картинке красуется карта Санкт-Петербурга.
" Было бы смешно, если бы не было так грустно", — написали горожане под картинкой.
Ранее мы писали, что школу №291 на Маршала Захарова эвакуировали из-за угрозы прорыва трубы.
Фото: Мегаполис
Видео: Piter.TV
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