В Петербурге эвакуировали посетителей и сотрудников Эрмитажа

Шестая волна эвакуаций сегодня коснулась главного музея города.

Авторы сообщений о бомбе, которые шестой день подряд терроризируют Петербург, вышли на новый уровень. В этот раз они направили письмо в Эрмитаж, которое помешало людям приобщиться к культуре в день бесплатных экскурсий.

В пресс-службе главного музея города уточнили, что письмо с угрозой пришло на почту и ничем не отличается от сотни других писем о бомбах. При этом посетителей не особо взволновала потенциальная угроза. Некоторые из них продолжали осматривать экспозиции, пока их не попросили выти на улицу.

Напомним, что каждый третий четверг месяца все желающие могут посетить Эрмитаж бесплатно. Поэтому сегодня в музее было особенно многолюдно.

Ранее Смольный поделился мнением о волне массовых эвакуаций в Петербурге.

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