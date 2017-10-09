Смольный о массовых эвакуациях: "Нас так просто не напугать, особенно таким подлым способом"

За сутки в Петербурге из-за угрозы взрыва осмотрели 1023 объекта.

В Смольном прокомментировали ситуацию с массовыми эвакуациями в Петербурге, которые проводились на протяжении трех дней. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ни одно из анонимных посланий не подтвердилось. Чиновники считают, что эвакуация такого большого количества зданий, не принесла особых проблем.

У города, полиции, спасателей и других профильных ведомств достаточно сотрудников, сил и средств, чтобы оперативно справляться с подобными нештатными ситуациями. Ольга Аришина, председатель комитета по вопросам законности

Как отметили в Смольном, петербуржцы отнеслись ко всем происходящим мероприятиям с пониманием.

Эта ситуация лишний раз подтверждает крепкий характер петербуржцев и тот факт, что нас так просто не напугать, особенно таким подлым способом! Ольга Аришина, председатель комитета по вопросам законности

Ранее на Piter.TV: За сутки в Петербурге из-за угрозы взрыва осмотрели 1023 объекта.

Видео: Piter.TV