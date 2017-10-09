Массовые эвакуации в Петербурге: за 9 октября эвакуировали 60 учреждений и общественных мест

В понедельник, 9 октября, в Петербурге прошли массовые эвакуации. ПО последним данным эвакуировали около 65 общественных мест и учреждений. Пока не известно, сколько тысяч человек выводили на улицу.

Эвакуации начались в первой половине дня со школ. По данным очевидцев эвакуировали 27 учебных заведений №№ 2, 44, 133, 163, 185, 225, 230, 263, 283, 285, 294, 350, 356, 360, 362, 443, 494, 509, 525, 547, 570, 579, 591, 619, 630, 640, 644. Также анонимы добрались и до правительственных учреждений. Из-за анонимных звонков эвакуировали восемь комитетов Смольного, сообщал Piter.tv. Всех посетителей и сотрудников вывели из по финансам на Вознесенском, по транспорту на Исполкомской и по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры на площади Ломоносова, жилищный комитет на площади Островского, комитет по спорту на Миллионной, комитет по потребительскому рынку на Вознесенском (находится в одном здании с финансовым ведомством), строительный комитет на улице Некрасова и комитет по здравоохранению на Невском.

Также эвакуировали центр трудовых ресурсов города на Трамвайном проспекте, Финляндский визовый центр. Кроме того, суд где, проходило слушание по делу телефонной террористки эвакуировали, из-за анонимного звонка. Звонки о заложенной бомбе поступили в 14 бизнес-центров: "Петровский форт", "Плаза", "Собрание", "Банк Санкт-Петербург", "Москва", "Остров", River House, "Арена Холл", "Софийский", "Ленинец", "Фарватер", "Лесной", "Эврика", "Гулливер".

Кроме того на улице оказались посетители 10 торговых комплексов "Чкаловский", "Радиус" (дважды) , "Гранд Палас", "Александровский", "Северная Галерея", "Лидер", "Лигов", "Светлановский", "Елизаровский", "Казанский". Из-за анонимных звонков в Петербурге начали эвакуировать вокзалы. Всего пассаижров вывели с трех: Финляндского, Балтийского и Витебского.

Видео: Piter.tv, ВКонтакте / ДТП и ЧП Сакнт-Петербург