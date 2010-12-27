Из-за анонимных звонков в Петербурге начали эвакуировать вокзалы

Анонимные террористы после школ, правительственных зданий и ТРК взялись за вокзалы. Известно об эвакуации трех.

В Северной столице эвакуировали три вокзала. На данный момент известно об эвакуации Балтийского, Финляндского и Витебского вокзалов. Как и в предыдущих случаях эвакуации сегодня причина в анонимном звонке.

Несмотря на эвакуацию вокзалов, движение поездов пока не нарушено. Пассажиров садят в вагоны в обход здания.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге эвакуируют десятки школ из-за анонимных звонков. Позже из-за анонимных звонков эвакуировали восемь комитетов Смольного. Затем к ним присоединились торговые комплексы. В том числе в Петербурге эвакуировали БЦ "Радиус", где находится офис Piter.tv.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург