Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Картина дня
Из-за анонимных звонков в Петербурге начали эвакуировать вокзалы
Сегодня, 15:55
1
Asyaromanenkova
472

Из-за анонимных звонков в Петербурге начали эвакуировать вокзалы

0
 
 

Анонимные террористы после школ, правительственных зданий и ТРК взялись за вокзалы. Известно об эвакуации трех.

В Северной столице эвакуировали три вокзала. На данный момент известно об эвакуации Балтийского, Финляндского и Витебского вокзалов. Как и в предыдущих случаях эвакуации сегодня причина в анонимном звонке.

Несмотря на эвакуацию вокзалов, движение поездов пока не нарушено. Пассажиров садят в вагоны в обход здания.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге эвакуируют десятки школ из-за анонимных звонков. Позже из-за анонимных звонков эвакуировали восемь комитетов Смольного. Затем к ним присоединились торговые комплексы. В том числе в Петербурге эвакуировали БЦ "Радиус", где находится офис Piter.tv.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Все новости района
Теги: новости спб , происшествия спб , что эвакуировали спб , эвакуации спб
Категории: Происшествия Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5