Петербургские саперы проверяют сразу 15 зданий из-за анонимных "минеров"

Во вторник, 16 апреля. на Северную столицу обрушилась очередная волна звонков от анонимных "минеров". Об этом сообщают РИА Новости.
Известно, что злоумышленники "заминировали" сразу 15 адресов в Петербурге. Среди них был спортивный клуба фигурного катания тренера Тамары Москвиной. Известно, что тренировку пришлось прервать. В целях безопасности на улицу эвакуировали около 250 человек.
В данный момент специалисты оперативных служб проводят проверки на всех указанных объектах.
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Фото:pixabay
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