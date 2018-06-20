Петербургские саперы проверяют сразу 15 зданий из-за анонимных "минеров"

Из-за очередного звонка была прервана тренировка спортивного клуба фигурного катания тренера Тамары Москвиной.

Во вторник, 16 апреля. на Северную столицу обрушилась очередная волна звонков от анонимных "минеров". Об этом сообщают РИА Новости.

Известно, что злоумышленники "заминировали" сразу 15 адресов в Петербурге. Среди них был спортивный клуба фигурного катания тренера Тамары Москвиной. Известно, что тренировку пришлось прервать. В целях безопасности на улицу эвакуировали около 250 человек.

В данный момент специалисты оперативных служб проводят проверки на всех указанных объектах.

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