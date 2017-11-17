Волна эвакуации в Петербурге: последние новости

В пятницу, 17 ноября по Петербургу прокатилась волна эвакуации. Людей выводили из школ, торговых центов, университетов и других зданий. Причина - анонимные звонки о минировании. В этом материале мы расскажем о последних новостях, связанных со случившимся.

С самого утра 17 ноября Петербург "стоял на ушах". Всему виной эвакуации из-за анонимных звонков.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Около 10 утра начали выводить учеников и сотрудников школ, студентов и преподавателей университетов в разных районах города. В зоне эвакуации оказались следующие образовательные учреждения: школа № 547 в Красносельском районе, школы № 71, 72, 89, 138, 176, 179, 535, 549 и 561, 692 в Калининском районе, школы № 643, 484,362 и 376 в Московском районе, 630 и 45 школы в Приморском районе, в Адмиралтейском районе школу №234, школу №282 во Фрунзенском районе, школу 181 в Центральном районе, школу №80 в Петроградском районе, школа №690 в Невском районе.







Также о "бомбах" сообщили в НГУ им. Лесгафта, Институт культуры, Академию управления городской средой градостроительства и печати, Университетский политехнический колледж, Медицинский колледж №2, Российский колледж традиционной культуры , РАНХиГС, Академию художеств и Политехнический колледж городского хозяйства. Всего, по данным портала "Мегаполис" было эвакуировано 24 школы, 5 университетов и 4 колледжа . Примечательно, что в некоторые образовательные учреждения поступали не только звонки о минировании, но и электронные письма.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Помимо этого, людей средь бела дня выводили из торговых центров. Так, эвакуировали ТРК "Жемчужная плаза", ТЦ "Мега Парнас", ТРК "РИО", ТЦ "Радуга", ТЦ "Июнь", ТРК "Меркурий", ТК "Китай Город", ТРК "Монпасье". В зону псевдо-минирования попал также БЦ "Портал".







АВТОВОКЗАЛ И БДТ

Но и это еще не все. Эвакуировали даже автовокзал на Обводном канале и БДТ на Фонтанке.

ИТОГ

Работа некоторых образовательных учреждений и ТЦ уже восстановлена. По последним данным, открыты две школы: 630 и 179. Также зайти уже можно в следующие торговые центры и комплексы: "Мега Парнас", "РИО", "Радуга", "Июнь". Автовокзал на Обводном канале тоже доступен для петербуржцев и гостей города.







Фото и видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург



