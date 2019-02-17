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В Петербурге продолжается волна эвакуаций (видео)

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Людей вывели из ТЦ "Шкиперский Молл", ТЦ "Окей", Городской больницы №26 и Мариинского театра.

В Петербурге продолжается волна эвакуаций. Людей вывели из ТЦ "Шкиперский Молл", ТЦ "Окей", Городской больницы №26 и Мариинского театра. 

Очевидцы сообщили, что причиной могла стать угроза минирования.

Накануне также эвакуировали торговые центры и гипермаркеты, под раздачу также попали гостиница "Россия" и Горсуд Петербурга. Причиной стали анонимные сообщения о минировании. Также администрация торгового центра "Румба" в Петербурге получила электронные письма с угрозами минирования, письмо было подписано от имени президента России Владимира Путина. Тогда тревога оказалась ложной. 

На место прибыли службы. Проводится проверка. 

Видео: Piter.tv 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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