В Петербурге продолжается волна эвакуаций (видео)

Людей вывели из ТЦ "Шкиперский Молл", ТЦ "Окей", Городской больницы №26 и Мариинского театра.

В Петербурге продолжается волна эвакуаций. Людей вывели из ТЦ "Шкиперский Молл", ТЦ "Окей", Городской больницы №26 и Мариинского театра.

Очевидцы сообщили, что причиной могла стать угроза минирования.

Накануне также эвакуировали торговые центры и гипермаркеты, под раздачу также попали гостиница "Россия" и Горсуд Петербурга. Причиной стали анонимные сообщения о минировании. Также администрация торгового центра "Румба" в Петербурге получила электронные письма с угрозами минирования, письмо было подписано от имени президента России Владимира Путина. Тогда тревога оказалась ложной.

На место прибыли службы. Проводится проверка.

Видео: Piter.tv