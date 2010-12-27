В ТЦ Петербурга рассказали о письме с угрозами о взрыве от имени Владимира Путина

Письмо было подписано от имени президента России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на администарцию торгового центра "Румба".

Администрация торгового центра "Румба" в Петербурге получила электронные письма с угрозами минирования, письмо было подписано от имени президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.

На момент эвакуации в здании находились в основном сотрудники комплекса. Сейчас ТЦ работает в штатном режиме.

По данным "Фонтанки", 16 февраля электронные письма с угрозами взрыва от имени президента поступили в торговые центры Петербурга и Москвы. В своих посланиях отправитель написал два слова: "ТЦ заминирован". Уже в развернутой форме сообщение поступило в столичные гипермаркеты.

"Поздравляем Вас, здание заминировано взрывным устройством номиналом на 600 кг тротилового эквивалента, и устройство начинено металлической дробью" - говорилось в письме.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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