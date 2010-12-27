В Петербурге эвакуировали ТК "Озерки"

Интернет-пользователи предположили, что поступали сообщения о минировании.

В субботу, 16 февраля в Петербурге проходит эвакуация торговых центров. Утром эвакуировали ТРК "Радуга" и ТЦ "Румба". Затем эвакуация прошла в ТРК "Пик", ТЦ "Капитолий", гипермаркете "Лента" на Таллинском шоссе. Помимо этого, посетители и сотрудники оказались на улице у ТРК "Шкиперский молл", ТРК "Лето" и ТК "Озерки".

Также очевидцы сообщили об эвакуации музея "Россия - моя история". Причины не сообщаются. Интернет-пользователи предположили, что поступали сообщения о минировании. Отмечается, что ТРК "Шкиперский молл" сработала сигнализация. На места эвакуации выезжали службы.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург