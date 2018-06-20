Им оказался гражданин Киргизии Исломбек Тургунов.

Во вторник, 16 апреля, московский суд заочно арестовал ещё одного фигуранта дела о теракте в петербургском метро. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царёвой, Тургунову предъявлено обвинение по статье УК РФ "Участие в террористическом сообществе". Так, суд предписал срок задержанному в виде двух месяцев с момента задержания или этапирования в России. Известно, что гражданин Киргизии объявлен в международный розыск.

Напомним, 3 апреля 2017 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" на синей ветке метро Петербурга прогремел взрыв. В результате теракта погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов.

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