Инцидент произошел в зоопарке "Охта Молл".

Во вторник, 16 апреля, стало известно, что в Петербурге бурундук покусал двухлетнюю девочку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в минувшие выходные, 14 апреля, в зоопарке "Охта Молл". После неприятного "оьщения" с грызуном ребнка доставили в детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Н.Ф. Филатова. Медики диагностировали у малышки укушенную поверхность пальца правой кисти. В данный момент ребнок помещен в удовлетворительном состоянии девочка в отделение травматологии.

Стоит отметить, что родители девочки претензий к частному зверинцу не имеют. Однако, петербургские полицейские все равно проверят заведение.

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