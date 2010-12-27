Из-за анонимных звонков эвакуировали восемь комитетов Смольного

Анонимные телефонные террористы парализовали работу восьми комитетов правительства Петербурга. Ранее в городе эвакуировали около десяти школ.

В понедельник, 9 октября, анонимные минеры устроили новую волну эвакуаций. Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге эвакуируют десятки школ из-за анонимных звонков. Следом за учебными заведениями начали выводить работников комитетов Смольного. На данный момент известно об эвакуации восьми ведомств.

Сначала всех вывели из комитетов по финансам на Вознесенском, по транспорту на Исполкомской и по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры на площади Ломоносова.

Сейчас к ним добавились жилищный комитет на площади Островского, комитет по спорту на Миллионной, комитет по потребительскому рынку на Вознесенском (находится в одном здании с финансовым ведомством), строительный комитет на улице Некрасова и комитет по здравоохранению на Невском