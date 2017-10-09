В Петербурге эвакуируют десятки школ из-за анонимных звонков

Очередная волна массовых эвакуаций в Петербурге. На этот раз горожан выводят из учебных заведений по всему городу. Сейчас известно об эвакуации 509 школы. Всех учеников отвели в кинотеатр ТК "Жемчужная Плаза".
В Красносельском районе эвакуировали 547 школу, В Московском - 525 школу, в Кировском - 283 школу, в Приморском - 360. Также выводят учеников из учебных заведений 640, 356, 619, 362, 285, 185. По предварительной информации, во все школы позвонили с сообщением о заложенных бомбах.
Также есть данные об эвакуации Комитета по транспорту и в Центре трудовых ресурсов на Трамвайном.
Это уже третий день эвакуаций в Северной столице. Накануне Piter.tv сообщил, что десятки тысяч петербуржцев эвакуировали из-за звонков о "заминировании".
Фото: ВКонатктет / ДТП и ЧП Санкт-Петербург