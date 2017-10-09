В Петербурге эвакуируют десятки школ из-за анонимных звонков

В понедельник, 9 октября. в Северной столице началась массовая эвакуация школ, гимназий и лицеев.

Очередная волна массовых эвакуаций в Петербурге. На этот раз горожан выводят из учебных заведений по всему городу. Сейчас известно об эвакуации 509 школы. Всех учеников отвели в кинотеатр ТК "Жемчужная Плаза".

В Красносельском районе эвакуировали 547 школу, В Московском - 525 школу, в Кировском - 283 школу, в Приморском - 360. Также выводят учеников из учебных заведений 640, 356, 619, 362, 285, 185. По предварительной информации, во все школы позвонили с сообщением о заложенных бомбах.

Также есть данные об эвакуации Комитета по транспорту и в Центре трудовых ресурсов на Трамвайном.

Это уже третий день эвакуаций в Северной столице. Накануне Piter.tv сообщил, что десятки тысяч петербуржцев эвакуировали из-за звонков о "заминировании".

Фото: ВКонатктет / ДТП и ЧП Санкт-Петербург